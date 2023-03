Giornata mondiale delle torte, le 10 più amate nel mondo. FOTO

1/11 @Unsplash

Dal 2015 il 17 marzo si festeggia il World Baking Day, la Giornata Mondiale delle Torte. La ricorrenza è stata creata per condividere in tutto il mondo la gioia di fare torte e coinvolgere coloro che non cucinano dolci molto spesso o non hanno grande esperienza. Ecco quali sono le torte più famose nel mondo

Uk, sconsigliato portare torte e dolci in ufficio: fanno male come il fumo passivo