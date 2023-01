Uk, sconsigliato portare torte e dolci in ufficio: fanno male

Portare torte e dolci sul posto di lavoro è dannoso quanto il fumo passivo, pertanto meglio evitare per non far cadere i colleghi in tentazione. Il parere, già controverso e per certi versi deprimente, arriva dall'Agenzia per gli standard alimentari (Food Standards Agency, Fsa) in Gran Bretagna, contribuendo ad alimentare un acceso dibattito Oltremanica. Secondo Susan Jebb, professore di dietologia e salute della

popolazione all'Università di Oxford, membro dell'agenzia pubblica, è evidente che "non basta far affidamento su sforzi straordinari della volontà personale per impedire l'eccesso di cibo in una società costantemente esposta al cibo".

Due terzi degli adulti in sovrappeso

Secondo gli ultimi dati ufficiali del Servizio sanitario pubblico Nhs, in Gran Bretagna i due terzi degli adulti sono sovrappeso, con un quarto di questi obesi: una proporzione che è raddoppiata negli ultimi 30 anni. Non appena in età scolastica, almeno un quinto dei bambini è già in eccesso di peso e ad ogni modo diventa in sovrappeso entro i 25 anni. Tenuto conto di questi dati allarmistici, con conseguenze gravose sulla spesa sanitaria pubblica, l'agenzia britannica ha deciso di prendere il toro per le corna, chiamando in causa i datori di lavoro nella lotta all'eccessivo consumo di 'junk food', vietando l'introduzione e il consumo in ufficio di torte di ogni tipo e dolciumi vari.