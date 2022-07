Ricetta torta al cioccolato fondente morbida e senza burro

Come cucinare la torta al cioccolato fondente morbida e senza burro

approfondimento

Torta tenerina, la ricetta originale spiegata passo per passo

La prima mossa da fare è mettere sul gas un pentolino, a fuoco basso, oppure nel microonde per qualche secondo. Ora occorre aggiungervi i 160 grammi di cioccolato fondente e i 55 grammi di latte, controllando finché non si sciolgano e diventino liquidi. In seguito, il cioccolato appena sciolto va trasferito in una terrina capiente, all’interno della quale va messo lo zucchero, la farina setacciata, la bustina di lievito vanigliato, le uova e, infine, il cucchiaio abbondante di cacao amaro. Fatta questa operazione, mescolare tutto per qualche minuto in modo da amalgamare al meglio tutti gli ingredienti. In questo momento, prendere una tortiera per imburrarla, infarinarla o ricoprirla semplicemente con carta da forno: fatto questo, mettere il composto all’interno, accendere il forno a 180° e cuocere per circa mezz’ora. Trascorso questo tempo, estrarre la torta e attendere che si raffreddi. Nel frattempo, il prossimo passaggio è quello di preparare la glassa che andrà a ricoprire l’esterno del dolce. Per farla occorre sciogliere 100 grammi di cioccolato fondente dentro al forno a microonde o, in alternativa, in un pentolino a fuoco molto lento. Fatto questo, si può iniziare a versare la glassa sulla superficie e, inoltre, potete anche decidere di metterci granella di mandorle, di nocciole o semplice pasta di zucchero come ulteriori ingredienti. La torta si può mangiare anche calda, ma il consiglio è quello di attendere che si raffreddi affinché la glassa possa solidificarsi. Soprattutto in questo periodo dove le temperature sono molto alte, è consigliabile consumare la torta al cioccolato fondente morbida e senza burro entro due giorni, conservandola in un contenitore ermetico o in una campana di vetro. Non si deve mettere in frigo. Infine, come variante, si può utilizzare anche un cioccolato extra fondente con 70% di cacao. Oppure, la torta al cioccolato si può tagliare a metà e riempirla con albicocche o pesche. In tal caso, però, il dolce dovrà essere conservato necessariamente in frigo.