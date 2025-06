The Moon is Following Us, Johnson e Rossmo: Una storia a quattro mani

Un fumetto, due artisti. The Moon is Following Us è una di quelle storie capaci di rubare il cuore e gli occhi di coloro che la leggono, un racconto dove azione ed emozione si mescolano e confondono, disegnato e colorato in maniera stupefacente. Racconta di un uomo e una donna che cercano disperatamente di salvare la loro bambina da un oscuro male che l’ha fatta cadere in un lungo letargo, e per farlo devono calarsi all’interno dei suoi sogni. Le firme sulla copertina dei due volumi che saranno portati in Italia da Saldapress (il primo 120 pagine al prezzo di 22 euro in uscita il 27 giugno, in anteprima al Bergamo Comicon dal 20 giugno) sono quelle di Daniel Warren Johnson, autore anche dei testi, e Riley Rossmo.

E la prima cosa che salta all’occhio, anche solo sfogliandolo, è il modo in cui gli stili così peculiari di due tra i disegnatori più interessanti della scena americana riescono a fondersi trovando una straordinaria coerenza all’interno del racconto. “Abbiamo stili molto diversi ed è una delle ragioni perché volevo collaborare con lui e che ci fossero elementi narrativi dietro al cambio di stile – spiega Daniel Warren Johnson -. La mia arte racconta un mondo, quella di Riley un altro. E quando si viaggia tra questi è tutto molto chiaro, il contrasto ci aiuta”. A entrare nel dettaglio di come abbia potuto funzionare questa collaborazione quasi simbiotica, è Rossmo: “Entrambi disegniamo su carta, lavoravamo sullo stesso foglio e ce lo passavamo di mese in mese. Io disegnavo una parte, magari la vignetta uno e due, e lui faceva la tre e la quattro. Poi, mentre scriveva lo script, Daniel disegnava a lato delle piccole iconcine, delle note, suggerendomi di fatto come interpretare la vignetta. Nelle ultime uscite soprattutto ci sono alcune pose che non avrei mai disegnato non fosse stato per lui.

Per Daniel Warren Johnson, The Moon is Following Us esiste solo perché c’è Rossmo, e il concetto viene rese esplicito anche nella prefazione al primo volume: “Non avrei mai potuto fare quest’opera con un altro artista – spiega -, Riley voleva fare una storia con me da tempo e a me piaceva molto l’idea, cercavo solo la storia giusta, e ho iniziato a scriverla proprio pensando che io potessi raccontare la parte più realistica e lui quella più onirica. L’obiettivo era proprio quello di mischiare le nostre arti”. Guai, però, a pensare a un mero esercizio di stile. The Moon is Following Us emoziona quanto intrattiene: “Penso sia questo il fattore che rende Daniel così interessante per tutti – commenta Rossmo -. Non importa quanto siano fantastiche o fuori dal normale le sue storie, c’è sempre una parte che ci fa relazionare con la esse. Io sono stato entusiasta di collaborare con lui proprio per questo”.

Il rapporto con la tecnologia

In The Moon is Following Us si parla tanto di tecnologia e di come, forse, ci affidiamo troppo a essa: “Nella prima parte ci siamo sbilanciati molto su come la tecnologia sia una soluzione per tutto – dice Rossmo - e nel mezzo ho fatto riflettere coi miei disegni sul fatto che a volte non è la tecnologia ma qualcosa di più fisico a poterci aiutare a trovare una soluzione”. Naturalmente, grande protagonista è anche la luna: “Ho voluto usare la sua presenza come una base per la mia storia, ed è anche per questo motivo che il titolo è questo – spiega Daniel Warren Johnson -. La luna ha qualcosa di magico anche nella vita reale e nella storia ho voluto utilizzarla per sottolineare quei punti in cui volevamo staccarci dall’uso delle armi e trovare soluzioni diverse per prenderci cura di noi e dei nostri figli”.

E allora è difficile non pensare a come la tecnologia impatti sempre di più sulle nostre vite e non finire a parlare del convitato di pietra in ogni discussione sul fumetto e l’arte, l’intelligenza artificiale. Sul punto, Rossmo pare avere idee complesse: “Ogni volta che arriva una tecnologia nuova si pensa che distruggerà ciò che l’ha preceduta, è successo con la fotografia e la pittura, ora accade coi modelli 3d e digitali. La tecnologia però può produrre cose perfette e lucide, ma non ha dietro il cuore umano. Oggi tanti artisti sono estremamente spaventati dall’IA, a una IA puoi dire di fare qualsiasi cosa e la fa in pochi minuti, ma le manca il cuore, non ha difetti, e i difetti rendono l’arte più bella. Io amo i film horror e non amo troppo gli effetti digitali. Gli strumenti digitali sono importanti, ma è importante saperli usare”.