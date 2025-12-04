Natale 2025, cosa fare a Napoli: gli eventi in programma

A dicembre il capoluogo partenopeo si prepara ad accogliere le festività tra appuntamenti ed eventi suggestivi. Dai celebri presepi artigianali di San Gregorio Armeno al villaggio di Babbo Natale in piazza del Plebiscito
Tradizione, folklore e magia. Natale si avvicina e Napoli si prepara ad accogliere le festività tra appuntamenti ed eventi suggestivi nel mese di Dicembre. Il centro partenopeo in questo periodo incanta tra sapori autentici e spettacoli coinvolgenti. Tra le cose da fare sotto Natale a Napoli, la prima imperdibile tappa è a San Gregorio Armeno, una delle vie più celebri al mondo per i presepi artigianali.
San Gregorio Armeno
Immancabile è appunto la passeggiata in pieno centro tra le botteghe artigiane di San Gregorio Armeno. Una tradizione nel cuore pulsante della città che dà vita all'arte degli artigiani napoletani: protagonisti sono i magici presepi, vere e proprie opere d'arte locali.
Il Villaggio in Piazza del Plebiscito
Nella maestosa Piazza del Plebiscito si potrà visitare un grande villaggio di Babbo Natale che aprirà al pubblico lunedì 8 dicembre, in occasione della festività dell'Immacolata, fino al 21 dicembre. L'iniziativa, parte del progetto "Illuminiamo Napoli 2025", offre installazioni, laboratori e animazioni per un'esperienza natalizia per bambini e turisti. Ingresso gratuito.
La mostra di Arte Presepiale
Torna nella città partenopea anche la 39esima edizione della Mostra di Arte Presepiale organizzata dall’Associazione Italiana Amici del Presepe, sede di Napoli. La suggestiva esposizione si potrà visitare in pieno centro storico di Napoli, nel Decumano Maggiore nella storica Chiesa di Sant’Angelo a Segno in via dei Tribunali al civico 45. Fino al 6 gennaio 2026.
Christmas Dreams
Al Vulcano Buono di Nola, il celebre centro commerciale progettata da Renzo Piano, torna anche quest’anno l’incanto del Natale. Un luogo dove tradizione e divertimento si incontrano in un villaggio dove immergersi nell'atmosfera delle feste. Immancabile la pista di pattinaggio sul ghiaccio vero di 400 mq - che resta aperta fino al 15 febbraio. Il villaggio natalizio è visitabile fino al 6 gennaio 2026.
Christmasland
Lo spirito del Natale si respira anche a Edenlandia con Christmasland, il grande evento natalizio con cinque attrazioni a tema. Protagonisti i Villains di Natale, che irrompono nel racconto “rubando” la ruota panoramica del Parco. La manifestazione aprirà le porte dalle ore 10 a mezzanotte nei giorni 6, 7, 8, 13, 14, 20 e 21 dicembre. Saranno diversi gli orari dal 22 al 26 dicembre: dalle 10 alle 22 del 22 e 23 dicembre, dalle 10 alle 18 nella vigilia mentre a Natale il parco sarà aperto dalle 18 a mezzanotte e il 26 dalle 10 a mezzanotte.
Il castello di Lettere
Atmosfera magica anche al Castello Medievale di Lettere, in provincia di Napoli, che a dicembre si trasforma in un suggestivo borgo natalizio, con casette di legno illuminate dove si potrà scoprire l'artigianato locale tra presepi, creazioni fatte a mano e laboratori creativi. E gustare prelibatezze locali. Apertura sabato e domenica fino al 6 gennaio 2026.
La rassegna "Altri Natali"
Uno dei progetti cardine della programmazione delle festività del Comune di Napoli è “Altri Natali”, giunto alla sua quarta edizione. La manifestazione, che ha coinvolto attivamente associazioni ed enti del terzo settore, vede in programma 188 appuntamenti tra rassegne, eventi e attività laboratoriali, sviluppati e distribuiti in tutte e dieci le Municipalità. Protagonisti musica, cultura, folklore. Fino all'11 gennaio 2026.
Il più antico è a Bolzano, in Alto Adige, mentre il più suggestivo a Candelara, nelle Marche. Decine, lungo tutta la Penisola, i mercatini natalizi che dalla fine di novembre ai primi giorni di gennaio animano le strade e le piazze di borghi e città italiane. Dalla Valle d'Aosta alla Campania, i comuni si riempiono di luci e bancarella con tante idee regalo e una moltitudine di prodotti enogastronomici