Natale 2025, cosa fare a Napoli: gli eventi in programma

Al Vulcano Buono di Nola, il celebre centro commerciale progettata da Renzo Piano, torna anche quest’anno l’incanto del Natale. Un luogo dove tradizione e divertimento si incontrano in un villaggio dove immergersi nell'atmosfera delle feste. Immancabile la pista di pattinaggio sul ghiaccio vero di 400 mq - che resta aperta fino al 15 febbraio. Il villaggio natalizio è visitabile fino al 6 gennaio 2026.

Nella maestosa Piazza del Plebiscito si potrà visitare un grande villaggio di Babbo Natale che aprirà al pubblico lunedì 8 dicembre, in occasione della festività dell'Immacolata, fino al 21 dicembre. L'iniziativa, parte del progetto "Illuminiamo Napoli 2025", offre installazioni, laboratori e animazioni per un'esperienza natalizia per bambini e turisti. Ingresso gratuito.

Immancabile è appunto la passeggiata in pieno centro tra le botteghe artigiane di San Gregorio Armeno. Una tradizione nel cuore pulsante della città che dà vita all'arte degli artigiani napoletani: protagonisti sono i magici presepi, vere e proprie opere d'arte locali.

Tradizione, folklore e magia. Natale si avvicina e Napoli si prepara ad accogliere le festività tra appuntamenti ed eventi suggestivi nel mese di Dicembre. Il centro partenopeo in questo periodo incanta tra sapori autentici e spettacoli coinvolgenti. Tra le cose da fare sotto Natale a Napoli, la prima imperdibile tappa è a San Gregorio Armeno, una delle vie più celebri al mondo per i presepi artigianali.

Christmasland

Lo spirito del Natale si respira anche a Edenlandia con Christmasland, il grande evento natalizio con cinque attrazioni a tema. Protagonisti i Villains di Natale, che irrompono nel racconto “rubando” la ruota panoramica del Parco. La manifestazione aprirà le porte dalle ore 10 a mezzanotte nei giorni 6, 7, 8, 13, 14, 20 e 21 dicembre. Saranno diversi gli orari dal 22 al 26 dicembre: dalle 10 alle 22 del 22 e 23 dicembre, dalle 10 alle 18 nella vigilia mentre a Natale il parco sarà aperto dalle 18 a mezzanotte e il 26 dalle 10 a mezzanotte.

Il castello di Lettere

Atmosfera magica anche al Castello Medievale di Lettere, in provincia di Napoli, che a dicembre si trasforma in un suggestivo borgo natalizio, con casette di legno illuminate dove si potrà scoprire l'artigianato locale tra presepi, creazioni fatte a mano e laboratori creativi. E gustare prelibatezze locali. Apertura sabato e domenica fino al 6 gennaio 2026.

La rassegna "Altri Natali"

Uno dei progetti cardine della programmazione delle festività del Comune di Napoli è “Altri Natali”, giunto alla sua quarta edizione. La manifestazione, che ha coinvolto attivamente associazioni ed enti del terzo settore, vede in programma 188 appuntamenti tra rassegne, eventi e attività laboratoriali, sviluppati e distribuiti in tutte e dieci le Municipalità. Protagonisti musica, cultura, folklore. Fino all'11 gennaio 2026.