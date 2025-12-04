Pantone, Cloud Dancer è il colore del 2026

Il Pantone Color Institute ha annunciato che Cloud Dancer, "una sfumatura neutra di bianco" sarà la tendenza del prossimo anno perché "induce alla calma, alla chiarezza e a un respiro creativo in un mondo pieno di rumori", ha specificato l'Istituto

Il colore del 2026 è “Cloud Dancer”. A stabilirlo è stato il Pantone Color Institute, annunciando che la tonalità 11-4201 sarà la tendenza del prossimo anno. Si tratta di "una sfumatura neutra di bianco che induce alla calma, alla chiarezza e a un respiro creativo in un mondo pieno di rumori", ha specificato l'Istituto, considerato uno dei più importanti a livello mondiale in materia di colori. Cloud Dancer (che significa “Ballando tra le nuvole”) è un colore “calmante in una società frenetica” che consente di “riscoprire il valore della riflessione silenziosa", ha dichiarato, citata dalla Cnn , la direttrice esecutiva di Pantone, Leatrice Eiseman. Un colore che, oltre a “essere associato ai nuovi inizi”, simboleggia anche “il nostro desiderio di un nuovo inizio”, ha aggiunto.

Il colore del 2026 secondo Pantone

Per selezionare il colore dell'anno, il Pantone Color Institute esamina i vari riferimenti culturali e stilistici della contemporaneità. “Il nome del colore è fondamentale, nel momento in cui senti un nome che descrive un colore, ti viene subito in mente un'immagine", ha rimarcato Laurie Pressman, vicepresidente dell'Istituto, citata dalla Cnn. Cloud Dancer è quindi una “precisa tonalità di bianco” con un "equilibrio perfetto tra sfumature fredde e calde", ha sottolineato ancora Pressman.

"Non è un bianco puro, non è un bianco tecnico, non è quel tipo di bianco otticamente molto brillante che, se pensiamo al periodo post-Covid, le persone cercavano. Questo è volutamente un bianco non sbiancato, un bianco dall'aspetto molto naturale", ha precisato ancora.

La tendenza del 2026

Il lancio di Cloud Dancer ha già attirato una folla di brand desiderosi di stare al passo: Play-Doh di Hasbro ha creato un barattolo di plastilina in questa tonalità, mentre Post-it ha messo in vendita blocchetti nella stessa sfumatura come parte della sua Neutrality Collection. Anche la catena di hotel di lusso Mandarin Oriental ha scelto di incentrare il suo tè pomeridiano e le sue esperienze spa su questo colore minimalista. E Spotify, nella sua prima collaborazione con Pantone, ha creato un'esperienza multisensoriale che traduce "l'emozione del colore" in suono attraverso playlist personalizzate.