Moda, Pantone ha assegnato un colore a Drew Barrymore

Alcuni compleanni sono più speciali di altri e meritano regali esclusivi.

Per i suoi cinquant'anni, compiuti lo scorso 22 febbraio, Drew Barrymore ne ha ricevuto uno indimenticabile dal Pantone Color Institute, un'autorità globale in fatto di colori e tendenze cromatiche.

L'attrice e star televisiva è ufficialmente la prima star ad avere una tonalità Pantone tutta per sé, il Drew Barrymore Yellow, una sfumatura di giallo calda ed accogliente che cattura e riflette la personalità luminosa dell'icona di Hollywood.

Il colore è stato presentato in tv, al Drew Barrymore Show, il talk in onda negli States nel daytime. Barrymore si è emozionata nel sentire come la nuance descriva il suo modo di essere.

Il colore, una sfumatura soft di giallo, molto simile al giallo burro di tendenza in questa stagione, ha le carte in regola per diventare virale.