Carrara lancia City Open Museum, nasce COM

Nasce COM – City Open Museum, il grande progetto nazionale guidato dall’Accademia di Belle Arti di Carrara che porta l’arte fuori dai musei trasformando città e borghi in un museo a cielo aperto. Finanziato dal PNRR, coinvolge 18 istituzioni tra concerti, mostre, installazioni e festival. Direzione artistica affidata al critico e docente Angelo Capasso

Finanziato nell’ambito del PNRR , COM è un progetto di arte diffusa, transmediale e interattiva , che mette in dialogo linguaggi, discipline e pubblici differenti: dal design al teatro, dalla danza al cinema, dalla musica alle arti performative.

Nasce COM – City Open Museum , un progetto ambizioso, visionario e profondamente contemporaneo che promette di riscrivere il rapporto tra arte, territorio e comunità. A guidarlo è l’ Accademia di Belle Arti di Carrara , capofila di una rete che coinvolge 18 istituzioni accademiche italiane tra accademie, conservatori e università, con l’obiettivo di trasformare città, borghi e piazze in un unico grande museo a cielo aperto.

Per Capasso, l’arte è “ lavoro dello spirito ” e COM si configura come un grande corpo collettivo fatto di esperienze, ricerche, installazioni, concerti, studi preparatori e archivi digitali. Un contenitore elastico, capace di creare nuove comunità culturali e nuovi pubblici in continua trasformazione.

La direzione artistica del progetto è affidata ad Angelo Capasso , critico d’arte e docente all’Accademia di Belle Arti di Carrara, una delle figure più autorevoli della critica contemporanea italiana.

“ Portare l’arte fuori dai musei e farla diventare parte della vita delle persone ”: è questa la visione alla base di COM, come spiega la presidente dell’Accademia di Carrara Cinzia Monteverdi , sottolineando il valore di un museo aperto, partecipato e contemporaneo, capace di creare senso di appartenenza, stupore e desiderio di futuro .

Il festival Exstrabold proseguirà con Alva Noto – UNI-HYbr:ID , spettacoli di teatro-danza multimediale e una fitta programmazione tra Carrara e La Spezia. Fino ad aprile, inoltre, l’Università Link di Roma ospiterà workshop su arti, tecnologia e scena aumentata .

Il 13 dicembre sarà protagonista Giovanni Lindo Ferretti con Itineranze Appenniniche , tra incontri e dibattiti tra Accademia, Cinema Garibaldi e Teatro degli Animosi.

COM mette al centro la ricerca artistica contemporanea , valorizzando il lavoro di artisti, studiosi e studenti italiani e internazionali. Allo stesso tempo amplia l’offerta formativa del sistema AFAM , creando percorsi trasversali tra arte, scienza e tecnologia , con moduli dedicati all’interazione tra digitale e arti visive.

Una tradizione lunga oltre due secoli

Fondata nel 1769, l’Accademia di Belle Arti di Carrara è una delle più antiche d’Italia. Nata per valorizzare l’arte e l’industria del marmo, ha formato generazioni di artisti e nel tempo si è legata anche a grandi nomi della scena contemporanea come Jeff Koons, Maurizio Cattelan, Marina Abramović e Cai Guo-Qiang.

Oggi conta 1120 studenti, 3 dipartimenti e 10 scuole, continuando a costruire ponti tra tradizione e innovazione.

Un museo che attraversa l’Italia

Con City Open Museum, l’Italia rafforza la propria vocazione di grande museo a cielo aperto, ma in chiave digitale, partecipata e contemporanea. L’arte non è più solo conservazione, ma dialogo, esperienza, relazione viva con il territorio.

Come sottolinea il direttore dell’Accademia Marco Baudinelli, COM rappresenta una risposta forte alla globalizzazione e alla digitalizzazione, facendo dell’arte uno strumento di incontro, riflessione e visione del mondo.