Pasquetta, da Milano a Napoli: le mostre e i musei aperti

1/11 ©Ansa

Non solo pic nic e grigliate. Pasquetta è anche l’occasione per visitare musei e luoghi d'arte, pubblici o privati, in tutta Italia. Da Milano a Roma, ecco alcuni consigli su come passare il Lunedì dell’Angelo all’insegna della cultura

GUARDA IL VIDEO: Feste di Pasqua, città d'arte piene di turisti