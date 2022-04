Mostra Klimt a Piacenza, 25mila prenotazioni per il primo giorno

Boom di prenotazioni per la mostra di Gustav Klimt a Piacenza: sono già 25 mila solo per il primo giorno dell’esposizione sul pittore viennese del 900, allestita tra la Galleria d’arte Moderna Ricci Oddi e il confinante palazzo XNL.

Klimt a Piacenza fino al 24 luglio

Per la mostra, che si intitola “Klimt, l’uomo, l’artista e il suo mondo”, si prevede l’arrivo a Piacenza di numerosi turisti da tutta Italia fino a questa estate, visto che l'esposizione durerà fino al 24 luglio. Questo vuol dire “un indotto economico per gli esercenti piacentini che dopo due anni di pandemia e di sacrifici, possono ora guardare a questo evento come un’iniezione di ottimismo e come un’opportunità ulteriore di lavoro”, ha dichiarato l’assessore alla Cultura di Piacenza Jonathan Papamarenghi.