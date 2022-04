Firenze, le 5 mostre da non perdere ad aprile 2022

Numerose sono le mostre che si possono visitare a Firenze nel mese di aprile. Con l’avvio della stagione primaverile e l’apertura di numerose mostre tra i mesi di marzo e aprile, si aprono nuove occasioni di appuntamenti culturali nei tanti musei cittadini per trascorrere qualche ora immersi nell’arte. Esposizioni che continuano e nuove installazioni racchiudono mostre adatte a grandi e piccoli, ad appassionati di arte o neofiti in cerca di nuovi luoghi da visitare.

Le avventure di Pinocchio al Museo Marino Marini

Apre il mese la nuova installazione del designer Stefano Rovai Racconto grafico. Le avventure di Pinocchio. Inaugurata il 3 aprile al Museo Marino Marini, la mostra pone al centro la celebre favola di Collodi. Il testo e le frasi in lui racchiuse si trasformano in un’avventura illustrata e parlante, in un viaggio che unisce grafica e linguistica in cui evidenti sono le influenze della poesia futurista. Stefano Rovai trasforma nella cripta dello spazio espositivo il testo più venduto al mondo dopo la Bibbia in un insieme di simboli, immagini e lettere sospese in aria a tracciare storie immaginarie, ricche di avventura. La mostra continua fino al 23 maggio.

Giuseppe Bezzuoli a Palazzo Pitti

È la Palazzina della Meridiana di Palazzo Pitti a ospitare nelle eleganti stanze la prima mostra monografica dedicata al fiorentino Giuseppe Bezzuoli, protagonista della pittura romantica ottocentesca. Oltre 130 opere pittoriche e scultoree, disegni e bozzetti, compongono le nove sezioni, nelle quali si articola la grande esposizione che racconta l’arte, la vita e la carriera dell’artista. Dagli esordi neoclassici alla maturità artistica, la mostra mette in luce l’evoluzione personale del pittore attraverso alcuni dei suoi capolavori, come Il ripudio di Agar. Bezzuoli offre uno spaccato dell’alta borghesia nazionale e internazionale, attraverso i ritratti di nobili del tempo, mentre una sezione dell’esposizione è interamente dedicata al confronto tra la produzione artistica di Bezzuoli con quella di maestri a lui contemporanei come Francesco Hayez, Massimo D’Azeglio e Ingres.