Natale 2020: 15 idee per regali low cost

15/15

Solitamente portato come omaggio per gli inviti a cenoni e festività, in tempo di lockdown e divieto di assembramenti il vino può diventare un pensiero da impacchettare e mettere sotto l'albero. Si può regalare una bottiglia oppure un cesto regalo accompagnato da specialità gastronomiche (Foto: Pexels)

All I Want for Christmas is You, le migliori cover