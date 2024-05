Maltempo a Milano, forti piogge: Seveso ha raggiunto soglia attenzione

Le previsioni meteo indicano tempo instabile sulla Lombardia per tutta la giornata. Preoccupa il fiume Seveso. L'assessore alla Sicurezza e Protezione Civile, Marco Granelli: "La vasca milanese è pronta per entrare in funzione". Occhi puntati anche sul Lambro

Ancora maltempo a Milano, dove, questa notte, sono cadute forti piogge e alcune strade si sono allagate. Le previsioni meteo indicano tempo instabile sulla Lombardia per tutta la giornata, anche se non dovrebbero mancare alcune schiarite nelle ore centrali. Le temperature rimarranno stabili fra i 13 e i 14 gradi. Preoccupa il fiume Seveso, con la Protezione Civile del Comune di Milano che, poco dopo le 4 di notte, ha informato la cittadinanza che il fiume ha raggiunto la soglia di attenzione (LE PREVISIONI METEO).

Assessore Sicurezza: "Non siamo in allerta meteo"

“Non siamo in allerta meteo, ma stanotte nella zona Nord di Milano (Cinisello Balsamo e Milano Lambrate) sono caduti 30mm di pioggia tra l'1.00 e le 4.00 - ha scritto alle 6, su Facebook, l'assessore alla Sicurezza e Protezione Civile, Marco Granelli -. Le piogge hanno causato un innalzamento dei livelli. Il Lambro in via Feltre è salito repentinamente da 0.80 metri delle 2.00 a 1.95 alle 4.30 ed ora è stabile. Anche il Seveso è salito in maniera repentina giungendo a via Valfurva a Niguarda a 1.70 alle 4.15, ma ora sta scendendo. Le perturbazioni si muovono da Sud-Est verso Milano, e ora siamo in attesa di una nuova che sta salendo da Lodi”.

La situazione del Seveso e del Lambro

Per il Seveso, spiega Granelli, "la vasca di Milano è pronta per entrare in funzione e questo avviene quando il livello di via Valfurva sale a 1,88 metri. Per il Lambro abbiamo avvertito le comunità e siamo in attesa di capire se saliranno ancora i livelli e allora dovremmo procedere con l'evacuazione. Le squadre di Protezione civile e di MM servizio idrico sono state attivate".