Manovra 2027, le misure su sicurezza e Difesa

Intanto Forza Italia è tornata a chiedere una previdenza dedicata al comparto Difesa e Sicurezza, ancora assente dal testo della Manovra. "La tragedia che ha colpito i nostri militari in Bosnia, le violente aggressioni alle Forze dell'ordine durante le manifestazioni e i rischi che donne e uomini in uniforme affrontano ogni giorno confermano la specificità del loro servizio. Ecco perché per Forza Italia è un imperativo morale battersi fino in fondo e ottenere la previdenza dedicata per il comparto Difesa e Sicurezza - ha annunciato il l vicepremier e leader di FI, Antonio Tajani - Faremo di tutto perché venga inserita già nell'articolato della Legge di bilancio. Se necessario presenteremo un emendamento durante l'esame parlamentare".

Leggi anche: Manovra 2027, dalla scuola alla Difesa: novità e polemiche in attesa del Parlamento