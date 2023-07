Per i veicoli, l'Rc auto tradizionale non prevede alcun indennizzo in caso di danni provocati da eventi atmosferici come la grandine. Chi si vuole tutelare deve quindi aggiungere anche gli eventi naturali alla sua copertura. E per gli edifici? In alcuni casi sono previsti dei rimborsi, per danni a tapparelle o finestre per esempio, ma dipende dai dettagli dal contratto che si è stipulato