Maltempo a Milano, ancora danni e disagi in città dopo il nubifragio

La conta dei danni a Milano

Il maltempo che si è abbattuto sulla città ha fatto sì che diversi alberi venissero sradicati dalla furia del vento e dell’acqua: molti sono finiti in strada, o sulle macchine. Ci sono stati anche allagamenti. A risentire di più della situazione, la viabilità tranviaria, mentre la metropolitana è riuscita a rimanere in servizio. Molti milanesi, dopo controlli in giardino o nei condomini, hanno trovato antenne, cornicioni o impalcature pericolanti, o alberi e rami pericolosi. E così per tutta la scorsa notte gli automezzi e il personale dei Vdf erano ovunque in città, soprattutto in prossimità di incroci e corsie preferenziali, cantieri ed edifici pubblici, i più colpiti dalle centinaia (manca un numero preciso, ndr) di piante crollate. Ieri il Castello Sforzesco ha chiuso, per i timori legati alla caduta di tegole. Rinviato - al 7 settembre - il concerto di Alex Britti, che doveva andare in scena oggi. Problemi anche per il Museo di Storia naturale, il Planetario e il Pac. "Non possiamo più negarlo - ha detto il sindaco Beppe Sala commentando l'accaduto - il cambiamento climatico sta modificando la nostra vita: non possiamo semplicemente fare finta di niente e non possiamo non fare nulla". Oltre Milano, la tempesta ha colpito gran parte della Lombardia, con il governatore Attilio Fontana che ha chiesto lo stato di emergenza.