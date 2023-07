5/10 ©LaPresse

Girando per la città era chiara la portata della devastazione operata sul verde pubblico dal maltempo, sulle infrastrutture, soprattutto elettriche, e sula circolazione dei mezzi. Tra Lampugnano e Lotto, in zona Ovest, gli alberi caduti invadevano la sede stradale, costringendo gli automobilisti, in via Terzaghi, a salire nelle aiuole per evitarli