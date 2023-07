6/7 ©Ansa

Per tutelarsi, uno strumento sono le polizze assicurative che proteggono dai danni causati da fenomeni metereologici estremi come una grandinata particolarmente violenta. Questo tipo di assicurazione può essere stipulato sia dai privati che dalle aziende. In media, i prezzi delle polizze variano in base ai danni che si vogliono coprire, alla collocazione geografica (per esempio zone sismiche), alla potenza dei pannelli fotovoltaici installati e alle dimensioni dell’impianto

Assicurazione auto per eventi atmosferici, cos'è e cosa copre