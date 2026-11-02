Lotteria scontrini, via libera ai pagamenti dei premi istantanei: le novità in ManovraEconomia
Introduzione
Novità in arrivo sul meccanismo dietro la lotteria degli scontrini. Come previsto dal disegno di legge di Bilancio collegato alla Manovra 2027, che deve passare l'esame del Parlamento, dal prossimo anno diventeranno operative le vincite istantanee secondo il principio del “paga ora e vinci subito”. Trova così applicazione la norma, presente sin da un decreto del 2022, che consente di sapere subito l’esito della lotteria senza attendere le estrazioni.
Quello che devi sapere
Cos’è la lotteria degli scontrini
Attiva dal 1° febbraio 2021, la lotteria degli scontrini è un’iniziativa collegata al programma “Italia Cashless” che mira a stimolare l’utilizzo dei pagamenti digitali tracciabili come carte di credito, bancomat, prepagate e app.
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Come partecipare
Sin dal debutto dell'operazione, la partecipazione alla lotteria degli scontrini è gratuita sia per i clienti sia per gli esercenti, purché tutti cittadini maggiorenni e residenti in Italia. L’acquisto di un prodotto tramite metodo di pagamento elettronico è condizione sufficiente per ottenere un biglietto virtuale. In fase di transazione, occorre esibire al soggetto aderente all’operazione il codice lotteria ottenibile alla sezione “Partecipa ora” del sito ufficiale. Ogni euro speso dà diritto a ricevere un biglietto virtuale fino ad un massimo di mille per ciascuno scontrino. Dall’iniziativa sono esclusi i pagamenti con importo inferiore ad 1 euro, gli acquisti effettuati online oppure nell’esercizio di attività di imprese, arte o professione.
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Pagamenti da Agenzia dogane monopoli
Dopo quattro anni di attesa, l’ultimo Ddl Bilancio autorizza l’Agenzia dogane e monopoli (Adm) ad aprire uno o più conti bancari o postali per la gestione dei pagamenti. Questo passaggio operativo sblocca la possibilità di attribuire la vincita in modo rapido trasferendo il premio virtuale nel corrispettivo in denaro.
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Premi sotto i 5mila euro
Un’altra novità, in chiave semplificazione, riguarda le vincite sotto i 5mila euro, limite ammesso per i pagamenti in contanti. Per riscuotere i premi entro tale soglia sarà sufficiente mostrare lo scontrino “fortunato” senza l'obbligo di identificazione del vincitore. Come spiega la relazione illustrativa al ddl, la misura mira “ad agevolare la corresponsione immediata dei premi di importo contenuto, fermo restando il rispetto della disciplina vigente relativa alle limitazioni all’uso del contante”.
Regole di iscrizione non cambiano
Per il resto, vengono confermate le regole principali di iscrizione necessarie per ottenere il codice lotteria che dà diritto a partecipare alle estrazioni settimanali, mensili oltre che al superpremio annuale conferito ad acquirenti e negozianti. Sul fronte dei premi, le estrazioni settimanali consegnano 15 premi da 25mila euro per gli acquirenti e 15 premi da 5mila euro per gli esercenti. Le mensili danno 10 premi da 100mila euro per gli acquirenti e 10 premi da 20mila euro per gli esercenti. Quella annuale prevede un premio di 5 milioni di euro per l’acquirente e un premio di 1 milione di euro per l’esercente.
Le indicazioni della Corte dei Conti
A prevedere la possibilità dei pagamenti celeri era stata anche la Corte dei conti. Come spiegato nel rapporto di coordinamento della finanza pubblica del 2021, l’organismo mette in guardia dal rischio che “la conoscenza solo differita della vincita” possa costituire “un’ulteriore remora alla partecipazione, affievolendo l’interesse del consumatore”.
L’assenza di un canale rapido
L’ostacolo principale era rappresentato dall’assenza di un canale di pagamento adeguato. La stessa relazione della Corte sottolinea all’epoca che “il ricorso alle sole contabilità speciali risulta non pienamente funzionale alle esigenze proprie di una modalità di attribuzione istantanea dei premi, che richiede la disponibilità delle risorse necessarie al pagamento attraverso strumenti idonei a consentirne la tempestiva corresponsione”.
Come è andata la lotteria nel 2025
Nell’anno passato la lotteria degli scontrini ha assegnato montepremi totali pari a 36,5 milioni di euro per i partecipanti e 7,3 milioni per gli esercenti.
Premi non più reclamabili
Trascorsi novanta giorni dalla ricezione della comunicazione di vincita - tramite Pec o raccomandata AR da parte di Agenzia Dogane e Monopoli – decade il diritto a riscuotere il premio. Le vincite non reclamate nel termine previsto, unitamente ai premi eventualmente non attribuiti, sono versate all’Erario.
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