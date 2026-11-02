Sin dal debutto dell'operazione, la partecipazione alla lotteria degli scontrini è gratuita sia per i clienti sia per gli esercenti, purché tutti cittadini maggiorenni e residenti in Italia. L’acquisto di un prodotto tramite metodo di pagamento elettronico è condizione sufficiente per ottenere un biglietto virtuale. In fase di transazione, occorre esibire al soggetto aderente all’operazione il codice lotteria ottenibile alla sezione “Partecipa ora” del sito ufficiale. Ogni euro speso dà diritto a ricevere un biglietto virtuale fino ad un massimo di mille per ciascuno scontrino. Dall’iniziativa sono esclusi i pagamenti con importo inferiore ad 1 euro, gli acquisti effettuati online oppure nell’esercizio di attività di imprese, arte o professione.

Per approfondire: Pagamenti con il Pos, intesa per ridurre i costi a carico degli esercenti: cosa prevede