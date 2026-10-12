Evasione, pronte 1.400 lettere di Agenzia Entrate per recupero Iva

Introduzione

Entra nel vivo la stretta prevista dalla Legge di Bilancio 2026 sul recupero dell'Iva per i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione su fatture e corrispettivi. Dall'Agenzia delle Entrate sono in partenza le prime 1.400 comunicazioni per mancato invio al Fisco della dichiarazione sull'imposta di valore aggiunto, passaggio che apre la strada alla "corsia accelerata" della procedura da ultimare entro 60 giorni.