Intanto, In Italia, il numero dei lavoratori si avvicina a quello delle pensioni erogate. Nel 2025, secondo l’Ufficio studi della Cgia di Mestre, gli occupati erano 24,1 milioni, contro circa 23,2 milioni di pensioni: quasi un assegno per ogni lavoratore. Negli anni Ottanta il rapporto era invece di tre occupati per ogni pensione. A determinare il cambiamento sono soprattutto il calo delle nascite e l’allungamento della vita media, fattori che stanno trasformando la struttura demografica e pongono nuove sfide al mercato del lavoro e al sistema previdenziale. E la situazione potrebbe peggiorare nei prossimi anni. L’invecchiamento della popolazione procede insieme a un ricambio generazionale non abbastanza ampio: chi raggiunge l’età pensionabile non viene sempre sostituito da un numero adeguato di nuovi lavoratori.

Per approfondire:

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