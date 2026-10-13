Concorso Asmel, scadenza domande il 15/10: requisiti e cosa sapere

Sono già migliaia gli enti che utilizzano la procedura aggregata degli elenchi di idonei. Attraverso l’adesione all’Accordo aggregato ex art. 15 della legge 241/1990, i Comuni possono attivare gli interpelli in base ai propri fabbisogni, riducendo tempi e adempimenti rispetto all’organizzazione di una procedura concorsuale autonoma. Per gli enti che non hanno ancora aderito, questa è la finestra utile per entrare nella gestione aggregata e rendere immediatamente disponibile lo strumento per le prossime esigenze di reclutamento. Negli anni, attraverso i maxi avvisi Asmel, sono state raccolte complessivamente oltre 500mila candidature, con più di 50mila idonei e oltre 1.800 assunzioni già concluse negli enti locali.

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