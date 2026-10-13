Assegno unico ottobre 2026, il calendario dei pagamenti

Con l'introduzione di un Isee dedicato a "specifiche prestazioni familiari e per l'inclusione" dal prossimo anno l'Assegno di inclusione potrebbe risultare più pesante. La modifica, introdotta di recente, prevede il calcolo della scala di equivalenza che viene aumentata in funzione del numero di figli: 0,10 per 2 figli; 0,25 per 3 figli; 0,40 per 4 figli; 0,55 per 5 o più figli. A salire è anche la franchigia sulla casa di proprietà che aumenta a seconda del numero di figli. Le novità si estendono poi ai figli residenti in un altro Stato Ue e ai genitori non residenti in Italia ma con domicilio e lavoro nel Paese. L'Istituto di previdenza ricorda che l'assegno spetta alle famiglie che "al momento della domanda siano in possesso di Isee valido", in base alla corrispondente fascia. L’importo è corrisposto "con decorrenza retroattiva con tutti gli arretrati, anche a coloro che al momento della presentazione della domanda non siano in possesso di Isee ma per i quali l’Isee sia successivamente attestato entro il 30 giugno".

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