Tatuaggi, boom di imprese attive in Italia: la classifica per regioni

Dal classico tribale ad animali, date, nomi, scene e ritratti: la galassia dei tatuaggi spazia per tipologie e dimensioni che piacciono ad amatori residenti in tutta Italia. Il fenomeno si estende da nord a sud anche se con intensità diverse. Tra le zone con la maggiore concentrazione di imprese figurano la Toscana e il Piemonte, rispettivamente con 852 e 856 attività. Il podio è occupato dal Veneto con 909 negozi specializzati in tatoos e piercings, settantaquattro in meno di quelle registrate nel Lazio. Al primo posto svetta la Lombardia con 1.873 imprese del comparto tuttora attive.

Per approfondire: Tatuaggi, obbligo di consenso informato: cosa cambia con il Ddl sul melanoma