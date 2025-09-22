In Giappone i tatuaggi sono ancora un tabù?

Tradizionalmente stigmatizzati. Ancora oggi, nelle spa termali non è raro trovare cartelli che vietano l’accesso a chi li porta. Eppure questa pratica ha una storia antichissima che abbiamo apprfondito con Susanna Marino, docente di Istituzioni di Cultura giapponese all'Università degli Studi di Milano-Bicocca e Presidente del Centro di Cultura Italia-Asia