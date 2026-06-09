Trasparenza salariale, la nuova legge combatterà il gender pay gap?

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Il decreto sulla trasparenza salariale servirà a combattere il gender pay gap?

Economia
Ipa/Sky TG24

Tra gli obiettivi del provvedimento, che prevede il diritto a essere informati sulla retribuzione media percepita da chi svolge le stesse mansioni, c’è quello di combattere il divario retributivo tra uomini e donne. Secondo molti il problema dipende però in larga parte da questioni diverse dall’applicazione della legge. Anche di questo si è parlato nella puntata di "Numeri" dell’8 giugno

ascolta articolo

È ufficialmente entrato in vigore il decreto sulla trasparenza salariale, che prevede il diritto a essere informati sul livello retributivo medio percepito dai colleghi e dalle colleghe dello stesso ufficio o della stessa fabbrica, sia nel settore pubblico che privato. Tra gli obiettivi principali c’è quello di combattere il divario retributivo tra uomini e donne. Servirà davvero a diminuire il gender pay gap in Italia? Anche di questo si è parlato nella puntata di Numeri, approfondimento di Sky TG24, dell’8 giugno.

Cosa prevede la legge

Innanzitutto va detto che la legge, che recepisce la direttiva Ue 2023/970 in materia di parità retributiva, in realtà stabilisce soltanto il diritto di conoscere la retribuzione media di chi svolge compiti simili al proprio, non quindi dell’importo specifico corrisposto a tutti i colleghi, né come stipendio base né come bonus e altri emolumenti.

Vedi anche

Lavoro e salari, il divario di genere in Italia spiegato in 7 grafici

Il divario salariale è un problema di accesso a ruoli apicali: il caso dei primari

In molti pensano che non sarà questo nuovo provvedimento a colmare il divario salariale di genere, che in larga parte dipende da questioni diverse dall’applicazione della legge. Si tratta più che altro di un problema di accesso alle professioni apicali. Se si guarda ad esempio alla sanità, dove i generi sono rappresentati più o meno ugualmente, i ruoli da primario sono occupati al 77% da uomini. 

Vedi anche

In Italia le donne guadagnano ancora troppo poco rispetto agli uomini
Una grafica sui primari in Italia
Sky TG24

Poche donne iscritte alle lauree più remunerative: l'esempio di ingegneria

Un’altra questione rilevante è che le lauree che tradizionalmente portano a stipendi più alti continuano a scontare una carenza di donne iscritte. Così è per ingegneria: nel 2024 le studentesse erano il 28,1% del totale. È sostanzialmente la stessa percentuale di 15 anni fa (26,7%).

Leggi anche

Global Gender Gap, ancora 123 anni per la parità. Italia 11° nel G20
Una grafica sulle donne iscritte a ingegneria
Sky TG24

Gli obblighi informativi

Per le imprese con almeno 100 dipendenti scatta comunque l’obbligo di comunicare una volta all’anno i dati sugli stipendi dei dipendenti. Se emergeranno differenze retributive pari o superiori al 5%, il datore di lavoro dovrà giustificarle ed eventualmente correggere il tiro dopo essersi confrontato con sindacati e l’Ispettorato del Lavoro.

Vedi anche

Quali sono le regioni europee con il gender employment gap più alto?
FOTOGALLERY

Getty/Sky TG24

1/14
Economia

Gender Pay Gap, poche donne manager e pesa il part time. DATI

Nel nostro Paese le lavoratrici spesso operano in settori diversi e pagati peggio rispetto ai colleghi uomini. Ma le differenze iniziano già nei corsi di laurea all’università, e più avanti nel tempo molte delle donne che svolgono un impiego non a tempo pieno non lo fanno per libera scelta. Di questo si è parlato nella puntata del 19 novembre di 'Numeri', approfondimento di Sky TG24

Vai alla Fotogallery

Economia: Ultime notizie

Trasparenza salariale, la nuova legge combatterà il gender pay gap?

Economia

Tra gli obiettivi del provvedimento, che prevede il diritto a essere informati sulla retribuzione...

Costo della vita e stipendio, quali sono le città più care in Europa?

Economia

La Svizzera è il Paese più caro d'Europa, con un indice del costo della vita pari a 98,4. Ma...

Voli, prezzi in aumento per costi jet fuel: i rischi per i viaggiatori

Economia

Si prospettano ancora mesi difficili per il comparto aereo: secondo le stime emerse durante il...

Rinnovo contratto statali, verso la firma: aumenti e cosa sapere

Economia

  Dopo un lungo confronto tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche...

Amazon Prime Day 2026, sconti e offerte in arrivo: date e cosa sapere

Economia

Manca ormai molto poco al ritorno di Prime Day, l’evento di Amazon dedicato alle offerte sui...

Economia: I più letti