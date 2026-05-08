Andando ad analizzare le singole componenti dell’Indice, il calo è da addebitarsi alle tre dimensioni della demografia, del lavoro e della salute. In particolare, nonostante il dato dell’occupazione delle madri con figli minorenni sia stabile (63,2%, contro il 63,1% del 2024), è aumentato il numero di donne occupate con contratti a termine da almeno 5 anni (da 17,4% a 19,1%) e – soprattutto – il numero delle dimissioni delle mamme con figli 0-3 anni ogni 1000 occupate tra i 14 e i 49 anni (da 4,77 nel 2022 a 6,78 nel 2024). Aumenta inoltre il quoziente di mortalità infantile nel primo anno di vita (da 2,52 a 2,61), un peggioramento trainato da alcune regioni, come Lombardia, Toscana, Sicilia, Umbria e Molise.

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