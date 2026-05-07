Censis: 8 genitori su 10 pensano che sia più difficile essere oggi

Sulla percezione della difficoltà incidono risorse economiche, impegni lavorativi e richieste eccessive dei figli. Dal report emerge anche che il tasso di occupazione delle donne con figli sia pari al 61,5 per cento, a fronte del 91,7 per cento degli uomini
Secondo il Rapporto "Essere genitori oggi. Valori e significati della genitorialità nella società italiana" realizzato dal Censis, circa 8 intervistati su 10 ritiene che essere genitori sia molto più difficile oggi rispetto al passato. Il campione, composto da mille italiani e italiane tra i 18 e i 64 anni con figli, ha poi messo in luce la strutturale disparità tra i generi: il tasso di occupazione delle donne con figli è pari al 61,5 per cento, a fronte del 91,7 per cento degli uomini.
I risultati dell'indagine
Dunque quasi l'80 per cento del campione crede che oggi essere genitore sia più difficile rispetto al passato, contro solo il 17 per cento che non è d'accordo. Le difficoltà del loro ruolo sono per il 35,7 per cento dei genitori gli elevati costi economici necessari alla crescita di un figlio (erano il 22,5 per cento nel 2002); per il 18,9 per cento le eccessive richieste dei figli, non sempre esaudibili (erano il 30,2 per cento nel 2002); per il 18,4 per cento i troppi impegni lavorativi che lasciano poco tempo da dedicare ai figli (erano il 20,3 per cento nel 2002).
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Il tasso di occupazione varia a seconda del genere
Dal report emerge inoltre che per il 73,4 per cento degli intervistati (1.000 italiani tra i 18 e i 64 anni con figli) il lavoro rappresenta un ostacolo all'essere un buon genitore, il 31,1 per cento pensa lo sia più per la madre e il 6,7 per cento per il padre. Il tasso di occupazione, con e senza figli, varia per genere: è pari al 68,5 per cento per le donne senza figli e al 61,5 per cento per quelle con figli; al 78,4 per cento per gli uomini senza figli e sale al 91,7 per cento per quelli con figli. In riferimento a cosa avrebbe potuto facilitare il compito di genitore, emerge un'altra disparità: per il 77,1 per cento delle donne sarebbero state di aiuto maggiori risorse economiche, per l'83,8 per cento degli uomini, invece, la necessità riguarderebbe più tempo a disposizione.