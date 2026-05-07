Censis: 8 genitori su 10 pensano che sia più difficile essere oggi

Sulla percezione della difficoltà incidono risorse economiche, impegni lavorativi e richieste eccessive dei figli. Dal report emerge anche che il tasso di occupazione delle donne con figli sia pari al 61,5 per cento, a fronte del 91,7 per cento degli uomini ascolta articolo

Secondo il Rapporto "Essere genitori oggi. Valori e significati della genitorialità nella società italiana" realizzato dal Censis, circa 8 intervistati su 10 ritiene che essere genitori sia molto più difficile oggi rispetto al passato. Il campione, composto da mille italiani e italiane tra i 18 e i 64 anni con figli, ha poi messo in luce la strutturale disparità tra i generi: il tasso di occupazione delle donne con figli è pari al 61,5 per cento, a fronte del 91,7 per cento degli uomini.

I risultati dell'indagine Dunque quasi l'80 per cento del campione crede che oggi essere genitore sia più difficile rispetto al passato, contro solo il 17 per cento che non è d'accordo. Le difficoltà del loro ruolo sono per il 35,7 per cento dei genitori gli elevati costi economici necessari alla crescita di un figlio (erano il 22,5 per cento nel 2002); per il 18,9 per cento le eccessive richieste dei figli, non sempre esaudibili (erano il 30,2 per cento nel 2002); per il 18,4 per cento i troppi impegni lavorativi che lasciano poco tempo da dedicare ai figli (erano il 20,3 per cento nel 2002). Potrebbe interessarti Bonus casa per i genitori separati, quando arriva e cosa sappiamo