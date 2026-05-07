Censis: 8 genitori su 10 pensano che sia più difficile essere oggi

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Censis: Il 79,2% dei genitori in Italia pensa che oggi sia più difficile esserlo

Cronaca
©Getty

Sulla percezione della difficoltà incidono risorse economiche, impegni lavorativi e richieste eccessive dei figli. Dal report emerge anche che il tasso di occupazione delle donne con figli sia pari al 61,5 per cento, a fronte del 91,7 per cento degli uomini 

ascolta articolo

Secondo il Rapporto "Essere genitori oggi. Valori e significati della genitorialità nella società italiana" realizzato dal Censis, circa 8 intervistati su 10 ritiene che essere genitori sia molto più difficile oggi rispetto al passato. Il campione, composto da mille italiani e italiane tra i 18 e i 64 anni con figli, ha poi messo in luce la strutturale disparità tra i generi: il tasso di occupazione delle donne con figli è pari al 61,5 per cento, a fronte del 91,7 per cento degli uomini. 

I risultati dell'indagine

Dunque quasi l'80 per cento del campione crede che oggi essere genitore sia più difficile rispetto al passato, contro solo il 17 per cento che non è d'accordo. Le difficoltà del loro ruolo sono per il 35,7 per cento dei genitori gli elevati costi economici necessari alla crescita di un figlio (erano il 22,5 per cento nel 2002); per il 18,9 per cento le eccessive richieste dei figli, non sempre esaudibili (erano il 30,2 per cento nel 2002); per il 18,4 per cento i troppi impegni lavorativi che lasciano poco tempo da dedicare ai figli (erano il 20,3 per cento nel 2002). 

  

Potrebbe interessarti

Bonus casa per i genitori separati, quando arriva e cosa sappiamo

Il tasso di occupazione varia a seconda del genere

Dal report emerge inoltre che per il 73,4 per cento degli intervistati (1.000 italiani tra i 18 e i 64 anni con figli) il lavoro rappresenta un ostacolo all'essere un buon genitore, il 31,1 per cento pensa lo sia più per la madre e il 6,7 per cento per il padre. Il tasso di occupazione, con e senza figli, varia per genere: è pari al 68,5 per cento per le donne senza figli e al 61,5 per cento per quelle con figli; al 78,4 per cento per gli uomini senza figli e sale al 91,7 per cento per quelli con figli. In riferimento a cosa avrebbe potuto facilitare il compito di genitore, emerge un'altra disparità: per il 77,1 per cento delle donne sarebbero state di aiuto maggiori risorse economiche, per l'83,8 per cento degli uomini, invece, la necessità riguarderebbe più tempo a disposizione.
   

Leggi anche

Meta aggiorna policy account IG per teenager: cosa cambia

Cronaca: Ultime notizie

Avvelenate con ricina, investigatori ritengono di conoscere il movente

Cronaca

Gli inquirenti, secondo quanto confermato a La Repubblica da fonti qualificate, avrebbero in mano...

Live In Roma, Bonelli: “Serve politica estera e difesa europea”. LIVE

live Cronaca

L’evento che porta Sky TG24 nelle piazze e città italiane torna oggi nella Capitale, in una...

Censis: 8 genitori su 10 pensano che sia più difficile essere oggi

Cronaca

Sulla percezione della difficoltà incidono risorse economiche, impegni lavorativi e richieste...

Garlasco, verso chiusura inchiesta. Difesa Sempio vuole smontare audio

Cronaca

Si avvia verso la chiusura la nuova indagine sull’omicidio di Chiara Poggi, uccisa nel 2007 a...

Andrea Sempio lascia in auto, accompagnato dai suoi avvocati, la Procura di Pavia, 6 maggio 2026. ANSA/ PAOLO TORRES

Organizzano "caccia all'uomo" contro stranieri, denunciati tre giovani

Cronaca

Sono cinque le aggressioni a sfondo razziale consumate in una notte da tre giovani,  due dei...

Cronaca: i più letti