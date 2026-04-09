Meta aggiorna policy account IG per teenager: cosa cambia

Gli account Instagram per adolescenti si allineano ai criteri di classificazione dei contenuti 13+, per cui i teenager vedranno contenuti simili a quelli di un film adatto alla loro età. Per le famiglie che desiderano un livello di protezione maggiore, è disponibile una nuova impostazione più restrittiva che filtra ulteriori contenuti e ai minori sarà vietato seguire o interagire con account che condividono contenuti inappropriati ascolta articolo

Meta ha annunciato un importante aggiornamento degli account per teenager su Instagram, ampliando le protezioni per i più giovani in Italia e offrendo ai genitori un maggiore controllo sull’esperienza online dei figli. Alcuni dei punti chiave sono la limitazione di contenuti specifici che potrà essere impostata dai genitori dei minori, l'allineamento degli account di under 13 a prestabiliti criteri di classificazione per cui gli adolescenti vedranno contenuti simili a quelli di un film adatto alla loro età e il divieto di interagire o seguire account che condividono contenuti inappropriati, visualizzare determinati risultati di ricerca (es. alcol, contenuti violenti) o accedere a contenuti sensibili su Esplora, Feed, Storie, commenti e direct. Gli aggiornamenti si inseriscono nel percorso avviato con il lancio degli account per teenager e delle impostazioni più restrittive già introdotte a ottobre 2025 negli Stati Uniti, Regno Unito, Australia e Canada.

Un’esperienza predefinita più adatta all’età degli adolescenti L’estensione arriva anche in Italia a seguito del lancio nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in Australia e in Canada nell’ottobre 2025. Questo significa che gli adolescenti vedranno, per impostazione predefinita, contenuti simili a quelli che troverebbero in un film adatto alla loro fascia d’età. "Continueremo comunque a lavorare per rendere questi casi sempre più rari. Siamo consapevoli che nessun sistema è perfetto, ma il nostro impegno è quello di migliorare costantemente" si legge in una nota dell'azienda. Potrebbe interessarti I giovani si informano sui social: il report del Reuters Institute

Aggiornamento Instagram per minori in Italia

Aggiornata la policy sui contenuti per adolescenti ispirate Oltre alle policy già esistenti - che limitano o escludono contenuti sessualmente espliciti, immagini violente o disturbanti e contenuti per adulti come la vendita di tabacco o alcol - le nuove linee guida prevedono ulteriori restrizioni. Ad esempio, verranno nascosti o non consigliati contenuti con linguaggio particolarmente forte, alcune tipologie di sfide o comportamenti rischiosi, e altri contenuti che potrebbero incoraggiare comportamenti potenzialmente dannosi, come quelli legati all’uso di sostanze. Potrebbe interessarti Dipendenza da social, chi è la ragazza che ha inchiodato Meta e Google

Aggiornamento Instagram per minori in Italia

Maggiore protezione su tutta l’esperienza Instagram Sono state migliorate le tecnologie per identificare in modo proattivo i contenuti che non rispettano le nuove linee guida e saranno applicate queste protezioni in tutta l’esperienza su Instagram: Account: Gli adolescenti non potranno più seguire account che condividono regolarmente contenuti non adatti alla loro età o che risultano tali già dal nome o dalla biografia. Se già li seguono, non potranno più vedere o interagire con i loro contenuti, inviare DM o visualizzare i loro commenti. Questi account non verranno consigliati agli adolescenti e sarà più difficile anche trovarli tramite la ricerca. Allo stesso modo, questi account non potranno seguire gli adolescenti, contattarli o commentare i loro contenuti. Ricerca: sono già bloccati termini di ricerca legati a temi sensibili come suicidio, autolesionismo o disturbi alimentari. Con questo aggiornamento, sarà ampliato ulteriormente il perimetro, includendo anche termini legati a contenuti maturi - come “alcol” o “violenza” - e saranno così intercettati anche eventuali variazioni o errori di digitazione e ortografia.

sono già bloccati termini di ricerca legati a temi sensibili come suicidio, autolesionismo o disturbi alimentari. Con questo aggiornamento, sarà ampliato ulteriormente il perimetro, includendo anche termini legati a contenuti maturi - come “alcol” o “violenza” - e saranno così intercettati anche eventuali variazioni o errori di digitazione e ortografia. Contenuti: I contenuti che non rispettano le linee guida non verranno mostrati nelle raccomandazioni (Esplora, Reels, Feed), né nei contenuti condivisi dagli account seguiti, nelle Storie o nei commenti. Anche se inviati tramite DM, questi contenuti non saranno accessibili.

I contenuti che non rispettano le linee guida non verranno mostrati nelle raccomandazioni (Esplora, Reels, Feed), né nei contenuti condivisi dagli account seguiti, nelle Storie o nei commenti. Anche se inviati tramite DM, questi contenuti non saranno accessibili. Intelligenza artificiale: sono state aggiornate anche le esperienze IA per gli adolescenti, affinché forniscano risposte coerenti con gli standard 13+ ed evitino contenuti non appropriati. Potrebbe interessarti Instagram, notifica a genitori se figli cercano parole come 'suicidio'

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