"Un limite specifico di questo rapporto è che, data l'ampiezza degli argomenti trattati, ci concentriamo sulla delineazione delle tendenze generali tra i giovani come gruppo demografico di interesse e raramente esaminiamo le variazioni interne al gruppo. Tuttavia, riconosciamo che i giovani non sono affatto un gruppo omogeneo e che i dati generali in alcuni casi possono nascondere differenze, comprese quelle legate alla classe sociale, all'istruzione e alla provenienza geografica, tutti fattori che influenzano l'uso e gli atteggiamenti nei confronti delle notizie", spiega il Reuters Institute. "Nell'interpretare i risultati degli studi longitudinali, è necessario tenere presente la differenza tra gli effetti dell'età, ovvero i cambiamenti che si verificano con l'avanzare dell'età (ad esempio, avere figli, acquistare una casa), e gli effetti di coorte, che sono le differenze generazionali derivanti dalle esperienze formative condivise da una generazione nata in un dato momento storico. Esistono anche gli effetti di periodo, ovvero shock che colpiscono tutti simultaneamente, indipendentemente dall'età o dalla coorte di appartenenza, come la pandemia di COVID-19". E conclude: "In questo rapporto ci interessiamo alle differenze tra il pubblico giovane di oggi e quello del passato. Pertanto, raggruppiamo le persone in base alla loro età al momento della raccolta dei dati. Questo studio non effettua un'analisi di coorte, che idealmente si basa su dati raccolti in un arco temporale più lungo di quello a nostra disposizione. Tuttavia, per alcuni aspetti fondamentali, possiamo constatare che i giovani di oggi sono nettamente diversi dai giovani del passato: sono cresciuti in un mondo - e in un ambiente mediatico online - molto diverso da quello di un tempo, con implicazioni sul modo in cui consumano le notizie oggi e probabilmente lo faranno in futuro".

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