Jessica Foster, la soldatessa Usa star dei social in realtà non esiste

Il primo video di Jessica Foster era stato postato su Instagram il giorno del Ringraziamento, nel novembre 2025: la giovane soldatessa bionda e con gli occhi azzurri era seduta davanti alla bandiera americana e chiedeva di mettere un like ad ogni "ragazzo etero a cui piace una ragazza dell'esercito americano". Nei mesi successivi sono stati pubblicati oltre 50 tra foto e video di suoi incontri con la first lady Melania Trump, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, la stella del calcio Lionel Messi e perfino con Vladimir Putin. Tra un incontro istituzionale e l'altro, Foster mostrava altri aspetti della sua vita ai suoi follower, come una battaglia di cuscini con le sue coinquiline.

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