Secondo quanto riportato dal Wall street Journal, l'IA di Anthropic sarebbe stata impiegata per analisi di intelligence, identificazione dei target e simulazioni di battaglia

Secondo quanto riportato dal Wall street Journal, il Pentagono ha usato il modello Claude di Anthropic per l'attacco all'Iran, lanciato poco dopo che il capo del Pentagono Pete Heghseth aveva imposto il divieto di utilizzo degli strumenti dell'intelligenza artificiale della startup (SEGUI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL LIVEBLOG).

Un divieto ignorato L'uso dell'IA sarebbe avvenuto poche ore dopo che il presidente statunitense Donald Trump aveva ordinato a tutte le agenzie federali di interrompere l'impiego della tecnologia, ritenuta un potenziale rischio per la sicurezza nazionale. Il giornale, citando alcune fonti, afferma che Anthropic è stata usata per le valutazioni di intelligence, l'identificazione dei target e per simulare scenari di battaglia. Nonostante la direttiva presidenziale, quindi, il Comando Centrale degli Stati Uniti avrebbe continuato a utilizzare Claude per attività cruciali in Medio Oriente.

Le tensioni tra Anthropic e il dipartimento della Difesa Il rapporto tra Anthropic e il Pentagono si era incrinato quando l'azienda aveva rifiutato di concedere accesso illimitato ai propri sistemi per operazioni considerate "legali" dai protocolli militari. In particolare, Anthropic aveva mantenuto salvaguardie contro: applicazioni di sorveglianza interna e capacità di attacco autonomo senza autorizzazione umana. Queste limitazioni avevano portato la leadership del dipartimento della Difesa a classificare la tecnologia come un rischio per la catena di approvvigionamento, avviando un piano per eliminarla gradualmente dalle infrastrutture militari.