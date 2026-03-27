Dipendenza da social, chi è la ragazza che ha inchiodato Meta e Google

L’accusa della ventenne Kaley nei confronti dei colossi della Silicon Valley è di averle provocato una grave dipendenza da social media sin dall'età infantile. Il tribunale le ha dato ragione, condannando le due aziende a un risarcimento complessivo di tre milioni di dollari. La storia della giovane è diventata il simbolo di una class action che coinvolge circa 1.600 querelanti ascolta articolo

Una giovane di 20 anni ha vinto una causa contro Google e Meta accusati di averla danneggiata creandole dipendenza da social media. Kaley, questo il nome della ragazza che ha intentato la causa quando aveva 17 anni, ha iniziato a usare YouTube a soli sei anni. Durante l’adolescenza trascorreva fino a sedici ore davanti al computer e ha vissuto anni di isolamento, depressione, autolesionismo. Il 25 marzo 2026, dopo due anni di processo, i giudici le hanno dato ragione: i colossi sono stati condannati a risarcirla. La sua storia non è però un caso isolato, è la punta di un iceberg che coinvolge migliaia di giovani e intere istituzioni scolastiche.

Sedici ore al giorno di fronte ad un pc Kaley apriva Instagram ancora sotto le coperte, appena la sveglia suonava. Da lì, la giornata scivolava in un flusso ininterrotto di post, notifiche e video, fino a tarda notte, quando si addormentava con il telefono ancora in mano. Secondo quanto riferito ai giudici, aveva progressivamente smesso di comunicare con la propria famiglia, assorbita completamente dall'ecosistema digitale delle piattaforme. YouTube, in particolare, è stato indicato come uno dei principali fattori scatenanti: il meccanismo di riproduzione automatica dei video avrebbe generato una dipendenza comportamentale paragonabile, per intensità, a quella da sostanze stupefacenti. Meta, ritenuta responsabile per il 70% del danno complessivo, dovrà versare la quota maggiore dei 3 milioni di risarcimento stabiliti dalla corte. Potrebbe interessarti Google, per il Ceo Sundar Pichai stipendio da 692 milioni di dollari