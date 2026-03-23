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Borse, Milano e listini europei in rosso per escalation in Iran. Spread sopra i 100 punti

Economia
©Getty

Tensioni sui mercati, tutti condizionati dagli sviluppi della guerra in Medio Oriente. L'attenzione resta concentrata sulle tensioni tra Stati Uniti e Iran dopo l'ultimatum di Donald Trump a riaprire lo Stretto di Hormuz entro 48 ore, con la minaccia di colpire le centrali elettriche del Paese, e la risposta di Teheran che ha avvertito della possibile chiusura completa dello Stretto

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Le tensioni geopolitiche tornano a dettare il passo dei mercati globali e l’avvio della settimana si muove sotto il segno della cautela. Le Borse europee infatti hanno aperto in territorio negativo, seguendo il solco tracciato dai listini asiatici, con il Nikkei 225 in calo del 3,48%. A pesare è soprattutto l’evoluzione della crisi tra Stati Uniti e Iran. Sullo sfondo resta anche il rischio di un’estensione del conflitto, con i timori di una possibile invasione di terra in Libano da parte di Israele (SEGUI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA SULLA GUERRA IN MEDIORIENTE).

Piazza Affari in negativo:  Diasorin tocca -17,2%

La Borsa di Milano, così come il resto delle Piazze europee, in avvio di settimana è in rosso sulla crescente escalation del conflitto in Iran. Sul Ftse Mib che cede il 2,5% a 41.958 punti, corre Tim (attorno a +4,1%) che scambia a 60 cent e si avvicina ai 63,5 offerti dall'opas di Poste (circa -6,39% a 20,04 euro). Tra i titoli sotto la lente, Mps perde circa l'1,73% con le tensioni sulla governance dopo la terza lista con l'ad uscente Lovaglio indicato come ceo. Diasorin, entrata agli scambi, lascia sul terreno il 17,2% . Per il resto le vendite mettono sotto pressione StM.

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Listini in Europa sotto pressione: salgono petrolio e gas

In Europa sotto pressione anche le altre Borse: Francoforte perde l'1,8%, Parigi l'1,49%, Londra l'1,55%, Madrid il 2,25%. L'indice d'area del Vecchio Continente lascia sul terreno l'1,7% con l'immobiliare e gli industriali tra i più pesanti. Il petrolio avanza con il wti che che lima a 99 dollari con un rialzo dell'1,2%. Il Brent guadagna l'1% oltre 113 dollari al barile. Anche il gas è in allungo con i Ttf che salgono del 5% a 62,3 euro al megawattora. 

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Spread Btp-Bund e obbligazionario sotto stress

Le tensioni geopolitiche si riflettono anche sul mercato dei titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund supera i 100 punti base, in aumento rispetto ai 91 punti della chiusura di venerdì, segnalando un aumento della percezione del rischio.  Al momento il differenziale vola a 101 punti base sui massimi da maggio 2025. Il rendimento del decennale italiano è sempre sopra il 4%. Il bund tedesco resta sopra il 3% sui massimi dal 2011. L'oat francese è al 3,8% mentre il Gilt inglese oltrepassa il 5%.

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