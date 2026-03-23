Tensioni sui mercati, tutti condizionati dagli sviluppi della guerra in Medio Oriente. L'attenzione resta concentrata sulle tensioni tra Stati Uniti e Iran dopo l'ultimatum di Donald Trump a riaprire lo Stretto di Hormuz entro 48 ore, con la minaccia di colpire le centrali elettriche del Paese, e la risposta di Teheran che ha avvertito della possibile chiusura completa dello Stretto

Le tensioni geopolitiche tornano a dettare il passo dei mercati globali e l’avvio della settimana si muove sotto il segno della cautela. Le Borse europee infatti hanno aperto in territorio negativo, seguendo il solco tracciato dai listini asiatici, con il Nikkei 225 in calo del 3,48%. A pesare è soprattutto l’evoluzione della crisi tra Stati Uniti e Iran. Sullo sfondo resta anche il rischio di un’estensione del conflitto, con i timori di una possibile invasione di terra in Libano da parte di Israele (SEGUI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA SULLA GUERRA IN MEDIORIENTE).