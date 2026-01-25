Il protagonista della risposta n. 12 del 20 gennaio 2026 dell'Agenzia delle entrate - spiega il Fisco sul suo magazine FiscoOggi - è un lavoratore frontaliere, trasferitosi all’estero a partire dal 2018 e che si reca da anni a lavorare in Italia. A partire dal 2026 vuole rientrare nel nostro Paese, avendo recentemente acquistato un immobile qui, con l'intenzione di trasferirvi la residenza. Il frontaliere vuole continuare a lavorare alle dipendenze dello stesso datore di lavoro per cui aveva lavorato all'estero. Quest’ultimo è inoltre coincidente con il datore di lavoro per cui era stato impiegato in Italia prima dell'espatrio.

