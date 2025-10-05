Bonus mamme lavoratrici, verso potenziamento nel 2026: a chi spetta

Al pari di altri interventi, il bonus mira a stimolare la natalità tramite una migliore conciliazione tra occupazione e genitorialità. L’inverno demografico che sta colpendo l’Italia - così come buona parte dei Paesi occidentali - non sembra accennare a fermarsi. E anzi, secondo il rapporto "Education at a glance 2025" dell’Ocse tra il 2013 e il 2023 il Paese ha registrato un calo del 25% del numero di bambini di età compresa tra 0 e 4 anni, e si stima un calo del 3% tra il 2023 e il 2033.