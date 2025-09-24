Spending review, in arrivo nuovi tagli alle spese dei ministeri

Introduzione

Il governo Meloni continua a lavorare sulla manovra e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti prosegue nella ricerca delle risorse necessarie. Dall’Istat sono arrivati buoni dati e Roma ha anche incassato la promozione del rating da parte di Fitch. Ma il Mef sta anche portando avanti una massiccia spending review con una direttiva che riguarda le spese di Palazzo Chigi e dei ministeri senza portafoglio.