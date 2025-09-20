Ecofin, Dombrovskis: “Stop procedura se Italia porta deficit sotto 3%”

Il commissario Ue all'Economia, nella conferenza stampa al termine dell'Ecofin informale a Copenhagen, ha dichiarato: “Se l'Italia porterà il deficit sotto il 3% del Pil, allora la procedura per disavanzo eccessivo potrà essere abrogata”. Parole arrivate dopo che il ministro dell’Economia Giorgetti, rispondendo a chi chiedeva se già nel 2025 l'Italia possa chiudere con un deficit sotto il 3% del Pil, ha detto: "È possibile”

“Se l'Italia porterà il deficit sotto il 3% del Pil, allora la procedura per disavanzo eccessivo potrà essere abrogata”. Lo ha detto il commissario Ue all'Economia Valdis Dombrovskis, nella conferenza stampa al termine dell'Ecofin informale a Copenhagen. Parole che sono arrivate dopo che il ministro italiano dell'Economia Giancarlo Giorgetti, rispondendo a margine del vertice a chi chiedeva se già nel 2025 l'Italia possa chiudere con un deficit sotto il 3% del Pil, ha detto: "È possibile”.