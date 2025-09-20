Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Ecofin, Dombrovskis: “Bene ambizione Italia, stop procedura se porta deficit sotto 3% Pil”

Economia
©Ansa

Il commissario Ue all'Economia, nella conferenza stampa al termine dell'Ecofin informale a Copenhagen, ha dichiarato: “Se l'Italia porterà il deficit sotto il 3% del Pil, allora la procedura per disavanzo eccessivo potrà essere abrogata”. Parole arrivate dopo che il ministro dell’Economia Giorgetti, rispondendo a chi chiedeva se già nel 2025 l'Italia possa chiudere con un deficit sotto il 3% del Pil, ha detto: "È possibile”

ascolta articolo

“Se l'Italia porterà il deficit sotto il 3% del Pil, allora la procedura per disavanzo eccessivo potrà essere abrogata”. Lo ha detto il commissario Ue all'Economia Valdis Dombrovskis, nella conferenza stampa al termine dell'Ecofin informale a Copenhagen. Parole che sono arrivate dopo che il ministro italiano dell'Economia Giancarlo Giorgetti, rispondendo a margine del vertice a chi chiedeva se già nel 2025 l'Italia possa chiudere con un deficit sotto il 3% del Pil, ha detto: "È possibile”.

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY TG24

Economia: Ultime notizie

Ecofin, Dombrovskis: “Stop procedura se Italia porta deficit sotto 3%”

Economia

Il commissario Ue all'Economia, nella conferenza stampa al termine dell'Ecofin informale a...

Giorgetti: "Tesoretto da spendere non c'è, la rotta ce l'ho precisa"

Economia

Il ministro dell'Economia è intervenuto al festival di Open a Milano. Prima, questa mattina, la...

Fitch alza il rating dell'Italia da BBB a BBB+ con outlook stabile

Economia

L'agenzia prevede una "continua e graduale riduzione del deficit nel 2025-2027", con il disavanzo...

Concordato preventivo biennale, le regole per il ravvedimento speciale

Economia

L'Agenzia delle Entrate ha reso note le indicazioni per i soggetti Isa che aderiscono per gli...

Mutuo e tassi Bce fermi: il variabile è più vantaggioso del fisso?

Economia

Dopo otto mesi consecutivi di taglio dei tassi d’interesse, la Banca centrale europea ha deciso...

Economia: I più letti