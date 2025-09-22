Esplora tutte le offerte Sky
Pil, +0,7% nel 2024: debito in calo. La conferma dell'Istat

Economia

Cala leggermente la stima sul debito, dal 135,3% previsto a marzo a 134,9%. Lo rende noto l'Istituto di statistica nei conti economici e nazionali riferiti al 2024

ascolta articolo

Diminuisce il rapporto tra debito e Pil e aumenta il prodotto interno lordo. Secondo i dati resi noti dall'Istituto di statistica nei conti economici e nazionali riferiti al 2024 rimane invariata a 0,7% la stima sulla crescita del Pil 2024, e quella sul deficit a -3,4%. Cala leggermente invece la stima sul debito, dal 135,3% previsto a marzo a 134,9%. 

I dati

Per l'anno 2024, il tasso di crescita del Pil in volume è rimasto invariato rispetto alla stima di marzo (+0,7%). Dal lato della domanda, si è registrata una revisione al rialzo della dinamica della spesa delle famiglie, che passa da 0,4% a 0,5%, e delle importazioni (-0,4 da -0,7%), per gli investimenti si è confermato il tasso di crescita stimato a marzo (+0,5%). Per le esportazioni si è registrata una crescita nulla rispetto al lieve incremento comunicato a marzo scorso (+0,4%). Istat spiega che all'andamento del Pil hanno contribuito sia la domanda nazionale al netto delle scorte (per +0,6 punti percentuali) sia quella estera netta (per +0,1 punti). Dal lato dell'offerta di beni e servizi, il valore aggiunto è aumentato in agricoltura (+2,0%), nelle costruzioni (+1,1%) e nei servizi (+0,8%), mentre è risultato stazionario nell'industria in senso stretto. La crescita dell'attività produttiva si è accompagnata a una espansione dell'input di lavoro e dei redditi da lavoro dipendente.

Approfondimento

Inflazione, ad agosto scende all'1,6%: aumenta il carrello della spesa

Pil, +0,7% nel 2024: debito in calo. La conferma dell'Istat

