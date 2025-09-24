Il Btp Valore, come spiega il Mef, è riservato ai piccoli risparmiatori (retail) e si sottoscrive alla pari (100) e senza commissioni nei giorni di collocamento, tramite home banking (se abilitato al trading), in banca o presso gli uffici postali dove si detiene un conto titoli. La soglia minima è 1.000 euro e vale la “certezza di allocazione” dell’importo richiesto. Sono a carico dell’investitore i costi di gestione del conto titoli eventualmente applicati dal proprio intermediario. Il collocamento avviene sul MOT di Borsa Italiana. Le banche incaricate come dealers sono Intesa Sanpaolo, UniCredit e Banco BPM; come co-dealers operano Banca Monte dei Paschi di Siena e Banca Sella Holding.