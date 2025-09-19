Mef, nuova emissione Btp Valore dal 20 al 24 ottobre: cosa sapere

Introduzione
E' in arrivo una nuova emissione di Btp Valore, il titolo di Stato riservato ai piccoli risparmiatori. Scatterà dal 20 al 24 ottobre e, come spiega un comunicato del ministero dell'economia e delle finanze (MEF), il nuovo titolo avrà una durata di sette anni, cedole crescenti nel tempo pagate ogni tre mesi, secondo un meccanismo "step-up" di 3+2+2 anni e un premio finale per chi lo detiene fino alla scadenza pari allo 0,8% del capitale nominale investito.
Quello che devi sapere
I tassi minimi garantiti
- I tassi minimi garantiti dei primi tre anni, dei successivi due e degli ultimi due anni, saranno comunicati a partire da venerdì 17 ottobre. L'investimento, è stato spiegato, può partire da un minimo di 1.000 euro, "avendo sempre la certezza di veder sottoscritto l'ammontare richiesto". Tra l'altro, ricorda ancora il ministero, è cotemplata "la consueta tassazione agevolata per tutti i buoni del Tesoro al 12,5% su cedole e premio finale extra, l'esenzione dalle imposte di successione, nonché l'esclusione dal calcolo Isee fino a 50.000 euro investiti in titoli di Stato".
Come acquistare
- Al termine del collocamento, ha comunicato ulteriormente il Mef, "i tassi comunicati potranno essere solo confermati o rivisti al rialzo, qualora le condizioni di mercato lo richiedessero". Inoltre, al pari delle precedenti emissioni, "il Btp Valore potrà essere acquistato esclusivamente dai piccoli risparmiatori attraverso il proprio home banking, se abilitato alle funzioni di trading online, o rivolgendosi al proprio referente in banca o all'ufficio postale presso cui si possiede un conto corrente con il conto deposito titoli.
Investimento a partire da 1.000 euro
- Ricapitolando, l'investimento potrà partire da un minimo di 1.000 euro, sempre con la certezza di veder sottoscritto l'ammontare richiesto. Il titolo viene acquistato alla pari e senza commissioni durante i giorni di collocamento, tenendo bene a mente i costi di gestione del conto titoli o del trading online richiesti e concordati con la propria banca, nel caso siano presenti. Come detto, è prevista la tassazione agevolata per tutti i buoni del Tesoro al 12,5% su cedole e premio finale extra, l'esenzione dalle imposte di successione, oltre chel'esclusione dal calcolo Isee fino a 50.000 euro investiti in titoli di Stato.
Il collocamento
- Il collocamento, prosegue il Mef nella nota, avrà luogo sulla piattaforma MOT, ovvero il mercato telematico delle obbligazioni e titoli di Stato di Borsa Italiane, attraverso tre banche cosiddette "dealers", cioè Intesa Sanpaolo, UniCredit e Banco Bpm e due banche "co-dealers", ovvero Banca Monte dei Paschi di Siena e Banca Sella Holding. Per saperne di più, in merito, tutte le comunicazioni ufficiali sulla nuova emissione del Btp Valore, le Faq, la scheda informativa e la Nota tecnica per gli operatori potranno essere consultate direttamente sul sito del Mef e sul sito del Dipartimento del Tesoro alla sezione Debito Pubblico.
Cosa sono i BTP Valore
- Per chi non ne sapesse abbastanza, il Mef sul proprio sito risponde ad alcuni quesiti sul merito. Intanto, serve sapere che i BTP Valore sono "una famiglia di titoli di Stato dedicati unicamente ai risparmiatori e investitori retail". Alla stregua dei Btp Italia e Futura, i BTP Valore rappresentano strumenti che il Tesoro emette utilizzando non il meccanismo tradizionale dell’asta, ma la piattaforma MOT di Borsa Italiana-Euronext (www.borsaitaliana.it).
A chi è consigliato il BTP Valore
- I BTP Valore, ricorda ancora il Mef nelle Faq, "sono titoli di Stato pensati unicamente per gli investitori privati e rappresentano una forma d’investimento di medio-lungo termine che prevede una remunerazione crescente nel tempo". Le modalità di acquisto all’emissione, ribadisce il Ministero, "ne fanno un prodotto ideale anche per chi è abituato a gestire in autonomia i propri investimenti tramite i sistemi di trading online"
Le caratteristiche principali
- I BTP Valore fanno parte di una famiglia di titoli di Stato italiani 100% retail. Già per emissione precedenti sono state previste cedole nominali crescenti nel tempo, calcolate sulla base di tassi prefissati che aumentano nel corso della vita del titolo, secondo il meccanismo cosiddetto “step up”. Inoltre, come detto, il collocamento avviene attraverso la piattaforma elettronica MOT di Borsa Italiana e chi acquista il titolo durante il periodo di collocamento ha la certezza di potersi aggiudicare sempre il quantitativo richiesto.
Il meccanismo dello step-up
- Il meccanismo dello step-up prevede che le cedole corrisposte siano progressivamente crescenti nel tempo. Così spiega il Mef: "Si supponga ad esempio un BTP Valore con 2 serie di cedole step-up, “a-b”: ogni anno avrà un suo specifico tasso secondo una progressione crescente. Per i primi x anni vi sarà un tasso a, mentre per i secondi y anni un tasso b (con b>a)".
