Mef, nuova emissione Btp Valore dal 20 al 24 ottobre: cosa sapere

Introduzione

E' in arrivo una nuova emissione di Btp Valore, il titolo di Stato riservato ai piccoli risparmiatori. Scatterà dal 20 al 24 ottobre e, come spiega un comunicato del ministero dell'economia e delle finanze (MEF), il nuovo titolo avrà una durata di sette anni, cedole crescenti nel tempo pagate ogni tre mesi, secondo un meccanismo "step-up" di 3+2+2 anni e un premio finale per chi lo detiene fino alla scadenza pari allo 0,8% del capitale nominale investito.