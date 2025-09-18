Giorgio Armani, quanto pagheranno gli eredi in tasse di successione

Per la società Giorgio Armani Spa, il fondatore ha scelto di destinare il 99,9% delle quote, in parte in proprietà e in parte in nuda proprietà, alla Fondazione Armani. Questo permetterà di non applicare alcuna imposta di successione, in quanto lascito a favore di un ente non profit. Come hanno spiegato a Repubblica gli avvocati Antonio Martino e Antonio Longo, responsabili del settore Private Client dello studio legale DLA Piper, “secondo la normativa che regola l'imposta sulle successioni e donazioni i trasferimenti a tale titolo a favore di una fondazione riconosciuta, cioè dotata di personalità giuridica, e avente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (come istruzione, ricerca, assistenza, educazione, ecc.) sono esenti dall’imposta”.

Per approfondire: Giorgio Armani, l’addio nelle prime pagine dei giornali di tutto il mondo. FOTO