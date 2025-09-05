Andrea Camerana tra eredi di Armani, chi è il nipote dello stilista

L'eredità di "Re Giorgio"

L'asset più importante, come detto, per il suo valore globale - dando lavoro a oltre diecimila dipendenti - è dunque la Giorgio Armani Spa, gruppo di moda e beni di lusso con dodici impianti di produzione e più di 2.700 boutique in 60 Paesi, che produce e distribuisce abbigliamento, accessori, occhiali, orologi, gioielli, articoli per la casa, profumi e cosmetici, con i marchi Giorgio Armani, Emporio Armani, EA7 e Armani Exchange, e che abbraccia anche il mondo della ristorazione e del turismo. Nel 2024 ha registrato ricavi per 2,3 miliardi di euro e un utile sceso da 163 a 51,6 milioni. I risultati non hanno comunque impedito investimenti record per 332 milioni, sostenuti senza ricorrere al debito e lasciando in azienda una cassa di 570 milioni di euro. Ma tutto questo, ora che Armani è morto, da chi sarà gestito? Lo stilista non ha figli ma ha tre nipoti, Silvana e Roberta, figlie del defunto fratello Sergio, e Andrea Camerana, figlio della sorella Rosanna. Tutti e quattro siedono nel cda di Armani, insieme al braccio destro, Leo Dell'Orco, responsabile delle linee maschili della maison e presidente dell'Olimpia, e all'imprenditore Federico Marchetti, fondatore di Yoox. Per capire come verrà divisa l'eredità tra familiari e collaboratori più stretti occorre aspettare l'apertura del testamento.

Chi è Andrea Camerana

Proprio Andrea Camerana, classe 1970, è uno degli eredi. Ha vissuto anni nel cuore dell’impero Armani, dove ha ricoperto ruoli di rilievo nell’azienda fondata dallo zio, entrando nel Consiglio di Amministrazione nel 2007 e mantenendo la sua presenza nel Cda ancora oggi. Camerana è legato anche alla famiglia Agnelli. Suo padre, Carlo Camerana, era pronipote del fondatore della Fiat, Giovanni Agnelli, e cugino di primo grado di Giovanni e Umberto Agnelli. La sua vita privata è stata chiacchierata in parte grazie al legame con la cantante Alexia (Alessia Aquilani). I due si sono conosciuti nel 2002, durante il Festival di Sanremo. “Era un periodo complicato, tra il tour e la fine della mia storia. Ci risentimmo quando tutto si è risolto, iniziammo a conoscerci e poi non ci siamo più lasciati”, aveva raccontato Alexia. La coppia si è sposata nel 2005.