Giorgio Armani, addio al terzo uomo più ricco d'Italia

Un fatturato di oltre 2 miliardi di euro annui e una rete globale di oltre 500 negozi monomarca, per un patrimonio da oltre 11 miliardi di dollari. Queste le coordinate dell'impresa familiare di Giorgio Armani, che ha rappresentato un'eccezione nell'universo della moda, riuscendo a rimanere indipendente fino alla fine e a scongiurare un destino che ha accomuniato molti prestigiosi brand: cioè quello di vedersi assorbire dai colossi Kering, Richemont e Lvmh.

La storia La Giorgio Armani S.p.A. è nata nel 1975 e ha animato il mercato dell'abbigliamento di lusso lavorando su vari livelli: se l'alta gamma è da sempre rappresentata da Giorgio Armani, e l'Emporio Armani è invece la fascia intermedia, negli anni, lo stilista piacentino ha diversificato ulteriormente la sua offerta attraverso il taglio più giovanile e urban di Armani Exchange. In seguito hanno contribuito ad affinare l'immagine del marchio, ormai riferimento irrinunciabile della moda globale, anche Armani Casa, Armani Hotels, Armani Beauty e Armani Ristorante. Le parole d'ordine? Minimalismo ed eleganza.

Oltre 8mila dipendenti per 623 negozi e 10 siti produttivi in 3 continenti Con negozi aperti in circa 24 Paesi, per un totale di oltre 8mila dipendenti in tutto il mondo tra Americhe, Asia-Pacifico ed Europa, la rete distributiva del Gruppo Armani comprende 623 locali di proprietà (oltre ai negozi in partnership). I siti produttivi, invece, sono 10 in totale e "contribuiscono a diffondere il Made in Italy nel mondo attraverso la creazione di prodotti che si contraddistinguono per l'eccellenza artigianale, l'attenzione al dettaglio e la qualità dei materiali", si legge sul sito del Gruppo.