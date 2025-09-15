Chi è Michele Morselli, il manager citato nel testamento di Armani

Il testamento di Giorgio Armani non riguarda solo i familiari, ma anche Michele Morselli, 42 anni, amministratore delegato di Immobiliare Srl e uomo di fiducia dello stilista. A lui sono andati 100mila azioni EssilorLuxottica, Btp per 32 milioni di euro e il diritto di utilizzare yacht e residenze del gruppo
Il testamento di Giorgio Armani, ricco di disposizioni minuziose e puntuali, non riguarda soltanto i familiari e il compagno di una vita Leo Dell’Orco. Tra i destinatari dei lasciti compare anche Michele Morselli, 42 anni, amministratore delegato della società immobiliare del gruppo e figura meno conosciuta al grande pubblico, ma molto vicina allo stilista.
Chi è Michele Morselli
Professionista di fiducia di Armani, Morselli ha ereditato una parte consistente del patrimonio di Armani. 42enne, è l’amministratore delegato di L'Immobiliare srl. Non ha un incarico diretto nella macchina della moda, guidata da figure come il direttore finanziario Daniele Ballestrazzi o il direttore operativo Giuseppe Marsocci. Il suo campo è invece la gestione del patrimonio immobiliare dello stilista: ville prestigiose tra Saint-Tropez, Pantelleria, Antigua, Broni e New York rientrano nel perimetro affidato a L’Immobiliare Srl.
I lasciti a lui destinati
Le disposizioni testamentarie testimoniano la stima e la riconoscenza di Armani. A lui sono stati destinati 100mila azioni di EssilorLuxottica e 32 milioni di euro in titoli di Stato. Morselli ha ricevuto anche una parte della collezione di fossili, da dividere con Dell’Orco, e alcuni oggetti personali come i “tavolini in legno effetto pesce”. In aggiunta, lui e la sua famiglia potranno utilizzare lo yacht per due settimane all’anno e soggiornare in alcune delle residenze appartenute allo stilista. Alla figlia del professionista, che lo stilista considerava "come una figlia”, andrà il controvalore di una polizza.
Leggi anche
Testamento Armani, in futuro vendita o sbarco in Borsa
©Getty
Giorgio Armani 8 +1 abiti da sposa indimenticabili di nozze celebri
Dalle dive del cinema alle teste coronate, il grande stilista italiano ha contribuito a rendere ancora più magici e glamour i giorni più belli di alcune delle donne considerate oggi icone di stile. Una carrellata di wedding dress da sogno, creazioni senza tempo diventate fin da subito dei classici moderni A cura di Vittoria Romagnuolo