Chi è Michele Morselli, il manager citato nel testamento di Armani

Il testamento di Giorgio Armani, ricco di disposizioni minuziose e puntuali, non riguarda soltanto i familiari e il compagno di una vita Leo Dell’Orco. Tra i destinatari dei lasciti compare anche Michele Morselli, 42 anni, amministratore delegato della società immobiliare del gruppo e figura meno conosciuta al grande pubblico, ma molto vicina allo stilista.

Chi è Michele Morselli



Professionista di fiducia di Armani, Morselli ha ereditato una parte consistente del patrimonio di Armani. 42enne, è l’amministratore delegato di L'Immobiliare srl. Non ha un incarico diretto nella macchina della moda, guidata da figure come il direttore finanziario Daniele Ballestrazzi o il direttore operativo Giuseppe Marsocci. Il suo campo è invece la gestione del patrimonio immobiliare dello stilista: ville prestigiose tra Saint-Tropez, Pantelleria, Antigua, Broni e New York rientrano nel perimetro affidato a L’Immobiliare Srl.



I lasciti a lui destinati



Le disposizioni testamentarie testimoniano la stima e la riconoscenza di Armani. A lui sono stati destinati 100mila azioni di EssilorLuxottica e 32 milioni di euro in titoli di Stato. Morselli ha ricevuto anche una parte della collezione di fossili, da dividere con Dell’Orco, e alcuni oggetti personali come i “tavolini in legno effetto pesce”. In aggiunta, lui e la sua famiglia potranno utilizzare lo yacht per due settimane all’anno e soggiornare in alcune delle residenze appartenute allo stilista. Alla figlia del professionista, che lo stilista considerava "come una figlia”, andrà il controvalore di una polizza.