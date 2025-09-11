Giorgio Armani, aperto e pubblicato il testamento dello stilista

Due i testamenti scritti di suo pugno e messi in busta sigillata. Il primo è del 15 marzo scorso e il secondo del 5 aprile successivo. La pubblicazione dei due documenti, ossia la loro apertura dal notaio Elena Terrenghi, è del 9 settembre
Giorgio Armani ha lasciato due testamenti in forma segreta, ossia scritti di suo pugno e messi in busta sigillata. Il primo è del 15 marzo scorso e il secondo del 5 aprile successivo. La pubblicazione dei due documenti, ossia la loro apertura dal notaio Elena Terrenghi, è del 9 settembre. È quanto risulta all'ANSA dall'archivio notarile di Milano. Al momento non si conoscono i contenuti.
Ansa e SkyTG24
Giorgio Armani, i dati del gruppo da oltre 2 miliardi di fatturato
Nella giornata di ieri è morto Giorgio Armani, uno degli stilisti italiani più conosciuti al mondo e vero e proprio simbolo del Made In Italy: alle nipoti e al collaboratore Leo Dell’Orco lascia un gruppo finanziariamente solido, con oltre 2 miliardi di fatturato, 12 siti produttivi e oltre 2 mila negozi sparsi nel mondo