Pensioni, piano per uscita a 64 anni e Tfr all’Inps. Cosa prevede

La Lega di fatto è pronta a rinunciare a Quota 103, su cui negli anni scorsi si erano consumate aspre battaglie, perché si è dimostrato, come ammette Durigon, uno strumento "non ottimale di flessibilità in uscita". Lo scorso anno le richieste totali liquidate dall'Inps sono state appena 1.500. Invece Opzione Donna "andrebbe rafforzata perché oggi risulta una misura poco efficiente e ha avuto scarso appeal”, dice il sottosegretario. ”Si tratta di studiare qualche soluzione per avere pensioni di importo adeguato, tanto più che le lavoratrici spesso hanno dovuto caricarsi del lavoro di cura”.

Per approfondire: Manovra, dal taglio dell’Irpef alle pensioni: le misure allo studio del governo Meloni