Entro 2029 da sostituire 3 milioni lavoratori che andranno in pensione

Introduzione

Tra il 2025 e il 2029 si stima che poco più di 3 milioni di lavoratori italiani, cioè pari a circa il 12,5% del totale nazionale, lasceranno definitivamente uffici e fabbriche per andare in pensione. A dirlo è la Cgia di Mestre, secondo cui la quasi totalità di essi se ne andrà perché avrà finalmente maturato i requisiti pensionistici. Tuttavia, una piccola minoranza non timbrerà più il cartellino anche per altri motivi: il ritiro volontario, la perdita dell’impiego, l’emigrazione all’estero o il passaggio dal lavoro dipendente a quello autonomo e viceversa.

Secondo l’Ufficio studi della Cgia di questi 3 milioni, 1.608.300 sono attualmente dipendenti del settore privato (pari al 52,8 per cento del totale da sostituire), 768.200 lavorano nell’Amministrazione pubblica (25,2 per cento) e 665.500 sono lavoratori autonomi (21,9 per cento). Insomma nel giro di pochi anni si registrerà un “esodo mai visto fino a ora, con milioni di persone che passeranno dal mondo del lavoro all’inattività in pochissimo tempo con conseguenze sociali, economiche ed occupazionali di portata storica per il nostro Paese”.