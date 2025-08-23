Fino al 2029 in Italia servono 3,7 milioni di lavoratori qualificati

Con riferimento agli indirizzi non-STEM nel loro insieme, è atteso un eccesso di offerta rispetto ai fabbisogni stimati. A livello dei singoli indirizzi, si prevede però una carenza di offerta per quelli caratterizzati dal maggiore fabbisogno: l’indirizzo economico-statistico (mancheranno tra 12mila e 17mila giovani all’anno) e le lauree in discipline mediche e sanitarie (7-8mila). È invece atteso un eccesso di offerta per tutti gli altri percorsi, che potrà essere particolarmente significativo per gli indirizzi insegnamento e formazione, giuridico e politicosociale, psicologico, linguistico e umanistico