Dazi, su cibo rischio stangata da 1 mld: più colpiti vino, olio, pasta

L’accordo sui dazi "per l'agroalimentare rappresenta certamente un compromesso al ribasso" e “un duro colpo per numerose produzioni di punta del made in Italy, soprattutto se sommato alla svalutazione del dollaro americano”, ha commentato Tommaso Battista, presidente della Copagri. “Siamo insoddisfatti, per l'agroalimentare in generale e per il vino, il pecorino e l'olio d'oliva in particolare", ha aggiunto Cristian Maretti, presidente di Legacoop Agroalimentare, che si è detto "profondamente preoccupato per l'assenza dei vini e del pecorino tra i prodotti europei esclusi dai dazi”. Da inizio anno, ha aggiunto, "si sono registrati forti cali della domanda di vino negli Usa: -8,7% in volume e -8,5% in fatturato. I dazi e il clima di incertezza si ripercuotono negativamente anche sugli stessi consumatori americani". "L'intesa tra Stati Uniti e Unione Europea contiene purtroppo evidenti asimmetrie e squilibri che si traducono in un grave pregiudizio verso l'agroalimentare italiano: nel nuovo scenario che andrà a delinearsi le imprese saranno chiamate a fronteggiare il mercato cercando il più possibile di difendere la propria competitività", ha detto anche Raffaele Drei, presidente di Fedagripesca Confcooperative. “Serve un'azione decisa per reintegrare al più presto i nostri comparti tra quelli beneficiari di una piena apertura del mercato Usa. La posta in gioco riguarda migliaia di imprese, posti di lavoro e investimenti su entrambe le sponde dell'Atlantico”, ha concluso il presidente di Federvini Giacomo Ponti

